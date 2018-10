Martin Žemlička, Novinky

Automobilů a automobilek, které by v tomto článku stály za řeč, by samozřejmě bylo mnohem více. Stejně tak by šel seznam rozšířit na motocykly (Jawa v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století), autobusy (legendární 706 RTO) nebo nákladní vozidla (speciály Tatra do těžkého terénu).

Následující řádky dokonce nepopisují ani žádné současné automobily (byť mnohé z nich se již staly legendami), byť v tomto případě by se mluvilo o jediné značce, pochopitelně mladoboleslavské Škodě. Následující pětice je tak subjektivním přehledem těch - podle nás - nejzajímavějších automobilů, které se v Československu za posledních sto let (a s jednou výjimkou i více než sto let) vyráběly.

Präsident

Začít nelze jinak než prvním sériovým automobilem v českých zemích (tehdy ještě v Rakousku-Uhersku), Präsidentem. Je to jedno z nejstarších vozidel světa. Před 120 lety, 21. května 1898, vyjel krátce po svém dokončení z bran kopřivnické továrny na svou první cestu do Vídně. Dorazil tam o den později.

NW Präsident

Automobil poháněl vzadu umístěný dvouválcový, 2,7litrový motor Benz o výkonu 6,6 koní, nejvyšší rychlost činila přibližně 24 km/h. Síla motoru se přenášela na zadní kola. Zajímavostí je, že NW Präsident (Nesselsdorfer Wagenbau Fabriks Gesellschaft) se ovládal řídítky, nikoliv volantem. Řadilo se přímo na řídítkách přitahováním, respektive odkláněním.

Aero 1000

Čtyři automobily z tohoto článku jsou všeobecně známé, ten následující už nikoliv. Šlo o cenově dostupný automobil, ve své době stál 23 900 korun. V tu dobu, koncem dvacátých let minulého století, se měsíční mzda dělníka pohybovala kolem 550 korun, v případě úředníka v průměru kolem 1500 korun.

Tento vůz pražské, primárně letecké továrny, vznikl postupným překonstruováním a vylepšováním jednoválce Aero 500 z roku 1929. Pro jeho dynamický charakter, opírající se hlavně o nízkou hmotnost, vhodné převodování a pružnost dvoudobého dvouválce, se „tisícovce“ přezdívalo Silniční štika.

Aero 1000

Jak upozornil historik a novinář Zdeněk Vacek, tým vozů Aero 1000 se smíšenými posádkami (pánové byli pouze v roli doprovodu ambiciózních žen za volantem) podnikl výpravu do severní Afriky. Závodník Bohumil Turek se ve své třídě prosadil na Rallye Monte Carlo a stejný typ vozu se stal hlavním aktérem slavné scény z filmu Hej rup, kde se Voskovec s Werichem marně snaží aerovku zachránit před rozjetým parním válcem.

Tatra 87

Tatra 87 je krásné auto, které znají po celém světě. Nádherná proudnicová karoserie dovolila autu dosahovat tehdy nebývalých 160 km/h a třeba čtenáři deníku New York Times tento automobil před osmi lety v konkurenci více než šesti stovek dalších vozů zvolili v anketě „veteránem roku".

Tatra 87. Takovou jezdili i cestovatelé Hanzelka se Zikmundem.

Velkou zásluhu na pozdější slávě kopřivnických automobilů měl geniální konstruktér Hans Ledwinka, který jako pomocný technik stál již u zrodu Präsidenta. Později přišel s celou řadou unikátních technických řešení, především slavné tatrovácké koncepce podvozku s centrální nosnou rourou s výkyvnými polonápravami.

Tatra 87 se vyráběla v letech 1937 až 1950. Luxusní automobil dlouhý 4,7 metru poháněl vzduchem chlazený třílitrový osmiválec o výkonu 55 kW (75 koní).

Škoda 1000 MB

Škoda 1000 MB, zkonstruovaná týmem Františka Sajdla, tehdejšího šéfa vývoje, byla pro mladoboleslavskou automobilku přelomová. Šlo o první velkosériově vyráběný československý automobil, který měl na svou dobu několik unikátních technických řešení.

Škoda kupříkladu jako první evropská automobilka vyráběla blok motoru přesným tlakovým odléváním z hliníkové slitiny. Stejnou metodou se vyráběla i převodovka a zhruba čtyřicítka dalších dílů.

Škoda 1000 MB společně se vzácným kupé MBX.

První zákazníci si své vysněné embéčko odváželi v květnu 1964. Čtyřmetrový, pohledný automobil měl samonosnou karoserii, všechna kola byla nezávisle zavěšena. Uvažovalo se o různých typech pohonu, nakonec zvítězila varianta s motorem umístěným vzadu a poháněnou zadní nápravou.

Škoda Favorit

Škoda Favorit, vznikající v šibeničním termínu necelých tří let v podmínkách reálného socialismu, měla na rozdíl od Škody 105/120/130 výhodu v tom, že s motorem umístěným vpředu a poháněnou přední nápravou šlo podstatně jednodušeji zkonstruovat více karosářských variant.

Nakonec vznikly tři – hatchback, pick-up a kombi, na čtyřdveřový sedan a třídveřové kupé nikdy nedošlo. Hranatý design od Bertoneho byl výrazný už v době svého vzniku.

Že jde o kvalitní automobil věděl i Volkswagen, který ho před převzetím škodovky důkladně testoval. Automobil vyvinutý týmem kolem konstruktéra Petra Hrdličky je tak dost pravděpodobně tím důvodem, proč kdysi vysmívaná automobilka nyní patří ke světové elitě.

Škoda Favorit 136 L (de Luxe)