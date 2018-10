Martin Žemlička , Novinky

Na první pohled mohou klíče vypadat stejně, jiné jsou ale „vnitřnosti” - plošné spoje a použité procesory, uvedl během prohlídky závodu Matěj Bartecký, vedoucí zdejšího vývojového týmu. Každý klíč se skládá z 35 až 40 komponent.

Zajímavé je, že třeba stahování oken na dálku je věcí čistě softwarovou (za předpokladu, že u auta jsou všechna okenní skla elektricky stahovatelná). Proč to někteří výrobci mají a jiní ne? Je to jen a pouze o finanční stránce, tedy jinými slovy je to dáno ochotou dané automobilky platit za příslušná patentová řešení.

Kvalita se liší podle zadání



Jednotlivé klíče jsou v rámci jednotlivých automobilových koncernů z hlediska designu obvykle zcela stejné a liší se jenom použitým logem. V rámci mezi konkurenčními automobilkami se ale kvalita a funkčnost samozřejmě liší. Každá automobilka si přesné zadání klíče specifikuje stovkami stran technického popisu a výsledkem je sice podobná věc, avšak vyrobená z jiných materiálů nebo jinými postupy.

každý klíč se skládá z 35 - 40 komponent

FOTO: pro Novinky.cz David Šrubař

Konkrétní požadavky automobilek na kvalitu a životnost jsme se bohužel nedozvěděli, to je tajemství zdejších vývojářů, kterých ve Frenštátu pod Radhoštěm pracuje na třicet.

Obecně jakýkoliv klíč od moderního automobilu vydrží teploty od minus 40 do plus 80 stupňů Celsia. Vydrží vyprání v pračce i pád z několikametrové výšky, aniž by se klíč rozpadnul. A třeba poslední zmíněný parametr si automobilky specifikují odlišně. Některé chtějí, aby klíč vydržel bez újmy pád z dvou metrů, rekordem byl požadavek jedné japonské automobilky na pád z patnácti metrů a následnou plnou funkčnost.

Výroba klíčů pro automobily v továrně ve Frenštátu pod Radhoštěm

FOTO: pro Novinky.cz David Šrubař

Klíče se dále testují na kondenzaci vody, prudké zrychlení, statické zatížení (tedy prudké zmáčknutí klíče seshora na pevné podložce) či vibrace. Zkoumá se i to, zda tlačítka mačkáte bříškem prstu nebo nehtem. Na to, o jak malou součástku jde, je množství testovacích procedur až zarážející. Ostatně z miliónu vyrobených klíčů může být na základě přísných interních pravidel vadných nejvýše 9 a ani ty se k zákazníkovi nedostanou.

Tlačítka klíče musí vydržet statisíce zmáčknutí



Samotná tlačítka na klíči musí vydržet 400 - 500 tisíc cyklů, což je bezpochyby mnohem více, než jaká je životnost daného vozidla. Jak nám ale bylo řečeno, pokud byste do klíče třeba uhodili kladivem, životnost tlačítek by se rapidně snížila.

Dozvěděli jsme se i další zajímavost: tlačítko pro otevření je na klíči třeba stisknout o trochu větší silou než tlačítko pro zavření. Důvod? Abyste si auto omylem neodemkli.

Testovací klíče

FOTO: pro Novinky.cz David Šrubař

V rámci jednotlivých značek, respektive cílových zemí, kde bude klíč používán, se liší i takové maličkosti, jako je délka, na kterou lze pomocí rádiového signálu automobil odemknout. Třeba v Severní Americe jsou to řádově stovky metrů, v Evropě desítky.

Zajímavostí automobilů v USA je i tlačítko PANIC, které evropské modely (s výjimkou Volva) nemají. Toto tlačítko po jeho stisknutí rozbliká a rozhouká automobil - je to bezpečností prvek, který má přitáhnout pozornost, když třeba na parkovišti opilec otravuje ženu.

Americká verze klíče pro Alfu Romeo. I ona se vyrábí v Česku.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Budoucnost je v mobilech



Zajímavé také je, že z továrny odchází klíče jen se základním softwarem. Ten finální nahrává až samotná automobilka. Pokud má klíč uvnitř schovaný náhradní (lidově planžetu) pro nouzové otevření, dodává jej vždy další dodavatel. Jde samozřejmě o zvýšení bezpečnosti.

A jaká je budoucnost automobilových klíčů? Podle Matěje Barteckého budou postupně nahrazovány odemykáním pomocí mobilních telefonů a klasický klíč bude dodáván spíše k dražším vozům (například ve formě s dotykovým displejem, jako to má už nyní BMW). Postup to bude přechodný a důvodem je zejména úspora nákladů na straně automobilky. Kdo ví, možná u cenově dostupných aut budou obvyklé dva klíče součástí příplatkové výbavy...

Operátor za dvanáctihodinovou směnu vyrobí cca 1200 klíčů

FOTO: pro Novinky.cz David Šrubař