mb, Novinky

Koncerny spolu podle webu Detroit Free Press hovoří zejména o spolupráci v oblasti lehkých užitkových vozidel. Ford dominuje severoamerickému trhu s pick-up trucky F-Series; jsou tam nejprodávanějšími auty vůbec už více než tři dekády v kuse. 40 % full-size pick-up trucků, prodaných v USA, vyrobí Ford.

Naopak v Číně je mnohem silnější Volkswagen - v roce 2017 tam držel na trhu patnáctiprocentní podíl. A o spolupráci bylo už v červnu podepsáno memorandum o porozumění. Detaily však zatím známé nejsou.

„Zkoumáme možnosti strategické aliance a představíme detaily s tím, jak budou rozhovory pokračovat. Věříme, že je tu velký potenciál,” uvedla Jennifer Flakeová, šéfka komunikací koncernu Ford.

Volkswagen Crafter

FOTO: Volkswagen

I analytici vidí potenciál v lehkých užitkových vozidlech, ale nejen v nich. „Myslím si, že užitková vozidla byla počáteční bod diskuzí a že čím více se do toho noří, tím více možností vidí,” říká John McElroy, analytik automobilového průmyslu.

„Můžete sdílet platformy a pohonná ústrojí. Lidi nezajímá, co je pod kapotou. U Mustangu GT nebo u Audi RS to je důležité, ale 90 procentům lidí to je jedno. Tak proč tyhle věci nesdílet?” dodává McElroy.

Ovšem transatlantické aliance výrobců aut nemají vždy šťastný konec. Vzpomeňme na to, že Ford vlastnil Volvo a Jaguar a obou se zbavil, podobně jako majoritního podílu v automobilce Mazda. Podobně koncern DaimlerChrysler se rozpadl po pár letech.