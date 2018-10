Marek Bednář, Novinky

Podle údajů výrobce zrychlí tato více než 2,3 tuny těžká limuzína na stovku za 3,7 sekundy. Přiznám se, je to poprvé, co mám příležitost zadupnout plyn do podlahy u auta s udávaným časem sprintu na stovku pod čtyři sekundy - a jsem ohromen.

I přes extrémní hmotnost je tu totiž pořád 6,6l dvanáctiválec, který nabízí 608 koní a 800 N.m točivého momentu. Takže mě zrychlení tlačí do sedačky až do tachometrových 250 km/h.

V u chvíli začne kvůli elektronickému omezovači rychlosti plynule vadnout a virtuální ručička tachometru se zastaví na hodnotě 260 km/h. Celé to trvá jen o chloupek přes 23 vteřin.

Inspirace saky podnikatelů 90. let je nepopiratelná. Barva přesto má jedno plus - zevnitř není vidět.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Dvoustovku ale má M760Li na tachometru za nějakých dvanáct sekund; dalších 11 s potřebuje na zbývajících 60 km/h. A to zejména proto, že s rostoucí rychlostí roste odpor vzduchu exponenciálně.

Pokud bych tyhle disciplíny zkoušel na veřejné silnici, a pokud by mě při rychlosti nad 180 km/h zaregistrovala dálniční policie, dle § 125c zákona 361/2000 Sb. by v sázce bylo mé řidičské oprávnění minimálně na půl roku s pokutou 5-10 tisíc korun. Naštěstí na to máme letiště.

Je tedy taková síla zbytečná? V žádném případě. Plyn na podlahu totiž sešlápnout můžete, ale také nemusíte. Vysoký výkon je svým způsobem osvobozující právě proto, že ho nemusíte používat, ale že ho máte kdykoliv k dispozici, např. pro bezpečné předjetí pomalejšího vozidla.