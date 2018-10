Los Angeles dostane deset kamiónů na vodík

Losangeleský přístav do dvou let dostane deset tahačů s pohonem na vodíkové palivové články celkem za 82,6 miliónu dolarů, tedy asi 1,84 miliardy korun, a to v rámci projektu Shore to Store. Cílem je snížení emisí skleníkových plynů.