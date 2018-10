mb, Novinky

Prvním novinářským dnem je úterý 2. října, ale už v pondělí nám Škoda ukázala např. novou verzi kodiaqu s označením RS [celá zpráva] a také koncept Vision RS. [celá zpráva]

V takzvaný nultý den autosalonu panuje na ploše čtvrtého pavilonu pařížského výstaviště, ve kterém má mladoboleslavská automobilka stánek, čilý ruch příprav. Některé značky mají své novinky ještě za plentou, jiné je ale už nyní ukazují bez obav ze zvědavých čoček fotoaparátů.

Kodiaq RS měli novináři pozvaní automobilkou Škoda možnost vidět jako jedni z prvních.

Třeba Toyota ale na svém stánku měla člověka, který mě bedlivě sledoval, kdykoliv jsem vzal do ruky fotoaparát, a jakoukoliv snahu pořídit fotku stánku zhatil - i kdyby jen tím, že se přímo přede mě postavil.

Jeho práce nebyla snadná, stánek je vážně velký. Ostatně, i Škoda a Audi mají stánky obrovské; tím, kolik automobilek účast na pařížském autosalonu předem odřeklo, si ten zbytek mohl zabrat víc prostoru.

Z Audi e-tron bude zítra stržena plachta, jak napovídají připravené židličky.

Jen ve zkratce - chybí mj. Aston Martin, Volkswagen, Opel, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Ford, Infiniti, Subaru, Volvo a téměř celý koncern FCA, takže neuvidíme alfy romeo, jeepy ani fiaty, natož značku Chrysler.

A proč tolik automobilek odřeklo? Přítomnost na autosalonu se v posledních letech čím dál méně vyplácí a častější jsou premiéry internetové, anebo, zejména v případě luxusních značek, na speciálních přehlídkách typu Pebble Beach Concours d'Elegance - tam se představilo Audi PB18 e-tron z úvodní fotky - nebo přímo privátních akcích pro stávající klienty.

Největší novinky představí Němci



Důležitá je přítomnost automobilky BMW, která má ukázat příští generaci řady 3 s kódovým označením G20. Paříž je pro ni světová premiéra. Když už jsme v Německu, přesuňme se do Stuttgartu - Mercedes představí novou třídu B.

Seat - hádáte správně, jedinou značkou ze „základní čtveřice” koncernu VW, která tu nebude, je právě Volkswagen - má svůj stánek už před vstupem na výstaviště. Láká na nové Tarraco, které odhalil už před několika dny. [celá zpráva]

U Seatu ještě vážně není hotovo.

Z dosud neznámých automobilek stojí za zmínku zejména vietnamský VinFast, který se v Paříži letos představuje vůbec poprvé nejen co do modelů, ale i jako značka. Je to vůbec první vietnamská automobilka v historii. [celá zpráva]