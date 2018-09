fra, Novinky

Kdo byl Goliáš, asi všichni vědí. Tenhle Goliáš (v anglickém originálu Goliath) dělá čest biblické postavě. Základem je totiž ohromný americký pickup Chevrolet Silverado Trail Boss, což je bestie už sama o sobě. Jenže ne pro firmu Hennessey. Ta tohle auto vzala a ještě ho prodloužila a dala jednu nápravu navíc.

Samozřejmě že to není všechno. Navíc má motor o kousek víc výkonu. Tedy ten kousek je docela velký. Hennessey Goliath 6x6 má totiž pod kapotou přeplňovaný osmiválec HPE700 o objemu 6,2 litru. Výkon je 526 kW (705 koní) a točivý moment dosahuje závratné hodnoty 915 N.m! A to není všechno. Firma nabízí dokonce i možnost zvýšení výkonu na 602 kW (808 koní). Ovšem to už je mimo tříletou garanci.

Hennessey Goliath 6x6

FOTO: Hennessey Performance

Firma moc konkrétních informací nezveřejnila. Netušíme, jaká je hmotnost vozu, jak je řešená zadní náprava… Víme jen, že pneumatiky jsou sedmatřicetipalcové speciály BF-Goodrich. A také víme, že auto zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,5 sekundy! Samozřejmě to ještě nikdo nezkusil, ale pokud by to byla pravda, byl by to lepší čas, než má třeba Audi S4 (4,7 s).

Hennessey vyrobí pouhých 24 kusů, přičemž každý z nich bude stát minimálně 375 000 dolarů, což podle dnešního kurzu je něco přes osm miliónů korun.