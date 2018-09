Marek Bednář, Novinky

V každém záběru videa je vpředu nejméně jeden automobil. Jenže ne vždycky je vidět, protože každé auto svítí jinak - některé správně mlhovkami, jiné obrysovými světly a občas člověk narazí na vůz pouze s denním svícením. Záběry jsme pořídili minulou neděli na D11.

O světlech do mlhy už u nás byla řeč - že je třeba přemýšlet nad tím, jak je člověk bude používat. Český silniční zákon (č. 361/2000 Sb.) nabízí v § 32 jasné vodítko - říká, že řidič musí vždy užít zadní světla do mlhy za mlhy, hustého deště nebo sněžení, a že předních světel do mlhy naopak užít smí, jen pokud je mlha, hustě prší anebo sněží. [celá zpráva]

Barvy kontrolek světel do mlhy - zelená pro přední a oranžová pro zadní - nejsou samoúčelné. Zadní mlhovky můžou snadno oslňovat řidiče za vámi.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Déšť ve videu možná není hustý, ale vody na vozovce je dost na to, aby auto za sebou vytvořilo vodní tříšť zakrývající obrysová světla. A také jí bylo dost na to, aby adaptivní tempomat ve voze, kterým jedeme, nahlásil, že nevidí, a vypnul se.

Je to opravdu jednoduché, až se skoro zdá, že na to není třeba zákona - pokud auto před sebou vidíte špatně a vůz za vámi je zhruba stejně daleko, je na čase rozsvítit mlhovky. A naopak, pokud obrysovky auta před sebou vidíte dost dobře, je vhodné své mlhovky zhasnout.

Dvě zadní mlhovky v rozumné výšce má např. Mini Clubman na snímku. Takhle umístěné jsou dobře vidět v situacích podobných té ve videu, ale je větší riziko oslnění těch vzadu.

FOTO: Petr Horník, Právo

V této situaci je ale vodní tříště nejvíc dole u nárazníku, a naopak nahoře u zadního skla jí není mnoho. To znamená, že je vhodné znát své auto - myslet na to, v jaké výšce má zadní obrysová a mlhová světla.

Jsou-li dole, v nárazníku, můžou být vidět hůř, než když jsou umístěny např. v horní části koncových lamp. Zároveň ale čím níž jsou, tím méně budou oslňovat auto jedoucí za vámi.

Proto čím níž (a čím menší) zadní světla máte, tím dřív uvažte jejich zapnutí, jedete-li po mokré dálnici. A také čím výš mlhovky máte, tím dřív myslete na jejich vypnutí, když někoho uvidíte ve zpětném zrcátku.