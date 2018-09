mb, Novinky

Jistě jste už někdy slyšeli, když někdo při přeřazování s manuální převodovkou tzv. počítá zuby - drhne ozubenými koly v převodovce o sebe, než se mu podaří násilím zatlačit kvalt do své pozice. Není to nic oproti tomu, co uslyšíte na nizozemském videu.

Snad nemusíme zdůrazňovat, že tohle nemáte zkoušet s autem, pokud s ním ještě plánujete jezdit či ho snad někomu prodat. Poškození není jen možné, je jisté.

Když jsme něco podobného zkoušeli u škodovky s převodovkou DSG, nestalo se vůbec nic - elektronika zaznamenala chybu řidiče, rozpojila obě spojky a nechala vůz plachtit. K žádnému poškození nedošlo. Úplně stejně se chovají všechny moderní automatické převodovky, které mají elektronický volič.

Manuály ve starých autech ale žádnou takovou pojistku nemají. Spoléhají na to, že řidič ví, že R na řadicí páce není „raketa”, nýbrž „reverse”, tedy česky zpětný chod. Takže když se ve stovce pokusíte převodovce vnutit zpátečku, příšerný zvuk drhnutí zubů je ten nejmenší problém.

Větší riziko pramení z „ohoblování” zubů převodových kol. Kovové částice ze zubů pak cirkulují v převodovém oleji a ten, místo aby lubrikoval, jak má, působí další opotřebení jednotlivých dílů. Zuby se můžou zničit natolik, že pak zpátečka nebude držet zařazená, anebo se můžou rovnou vylámat.

Zpátečka potřebuje ozubené kolečko navíc

Video výše je hodnotné zejména proto, že od času 4:29 ukazuje řez převodovkou. Na něm může výzkumník Milo přesně ukázat, proč je třeba napřed zastavit, než zařadíte zpátečku, nechcete-li si zničit auto.

Zpětný chod je v manuální převodovce řešen tak, že mezi ozubené kolo na vstupní a výstupní hřídeli je vsunuto ještě jedno kolečko. Aby bylo možné ho tam vsunout, je nutné, aby se ani jedna hřídel nehýbala.

To proto, že při dopředném chodu se vstupní a výstupní hřídel točí proti sobě. Aby auto jelo dozadu (opačně, než je běžné), musí se výstupní hřídel točit opačně, než je běžné. A než se může začít točit opačně, musí se napřed zastavit - a k zastavení vozu slouží brzdy, nikoliv převodovka.

Kde se bere ječivý zvuk při couvání?



A proč auto vydává onen ječivý zvuk, když couvá, zatímco při jízdě dopředu to nedělá? Všimněte si tvaru zubů u jednotlivých ozubených kol. Ta, co zajišťují dopředné rychlosti, mají zuby šikmé, takže do sebe zapadají postupně - a tedy potichu.

Jenže to také znamená, že na zuby působí síla i do stran, a ta by vytlačila ono pomocné ozubené kolečko zpátečky. Proto musí být zuby na zpátečce rovné - a ty při zapadání vydávají onen charakteristický ječivý zvuk.