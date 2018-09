fra, Novinky

Hunter RMV Predator 6.6 má základ ve speciálu „Light Medium Tactical Vehicles“ (LMTVs), tedy středním taktickém vozidle pro armádu, který může sloužit pro převoz vojáků na bojová postavení, materiálu, polního zabezpečení nebo být uzpůsobeno pro speciální potřeby armádních sborů. V armádách už tohle auto slouží docela dost a najít ho můžeme jako taktické vozidlo radistů i podpůrné vozidlo pro odpalování raket.

Jenže na tohle auto postavila firma Hunter RMV speciální nástavbu, která splní očekávání spíš soukromého sektoru. Je tu koupelna a velká ložnice, jídelna, kuchyně... Prostě standardní obytný vůz, který navíc má vysouvací část středového dílce do strany, takže prostor se dá ještě zvětšit.

Hunter RMV Predator 6.6

Hunter RMV Predator 6.6

Výhodou i nevýhodou auta je jeho nejtvrdší zaměření konstrukce. Interiér řidiče není žádný designerský skvost a poskytuje jen to nejnutnější v nejjednodušším uspořádání. Nějaké krásné výplně dveří? Zapomeňte! I vnitřek obytného prostoru není nijak výjimečný. Nám by připomínal spíš devadesátá léta. Jenže svou funkci splní.

Technika je ale vyloženě armádní. Takže motor je naftový Caterpillar, šestiválec o objemu 6,6 l s výkonem 168 kW (225 koní). Podvozek má pohon na všechna kola s uzávěrkami diferenciálů a všechna síla se na ně přesouvá přes automatickou převodovkou a redukci.

Speciální určení vozu je snadno odhalitelné už zvenčí. Stačí si všimnout ok na náraznících, což je neklamný znak pro vojenské použití. Takže tenhle vůz je opravdu určen pro jízdu tam, kde jiné vozy by už práci vzdaly. Kdo by chtěl, může si objednat i speciální výbavu pro extrémní zážitky, kdy je i podvozek zvýšen, k dispozici jsou speciální vyprošťovací sady, na střeše najdeme solární panely a ve voze výkonný generátor proudu a samozřejmě jsou zvětšeny nádrže na vodu i palivo. Cena vozu je v základu někde kolem 4 000 000 korun a je závislá na přání zákazníka.