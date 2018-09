mb, Novinky

Z trochu nesourodé směsice objektů – žraloků, koní a stealth letounů, tedy tzv. „obtížně zjistitelných” strojů – bral inspiraci Amandeep Verma, nezávislý indický designér, pro svůj návrh Renaultu Cheval – česky „kůň”. „Koncept je založen na lásce a vášni pro vůz, stejné, jakou lidé chovají ke koním,” píše designér.

A auto, které s těmito slovy představil, je skutečně stroj, ke kterému by lidé mohli pocítit lásku a vášeň. Cheval má všechno, co má správný sporťák mít – nízký profil, vystouplé přední blatníky a vysokou záď.

Renault Cheval

FOTO: Amandeep Verma

Za zmínku stojí okna – podle Vermy je jejich sklo „chytré” a jeho průhlednost se dá měnit pomocí elektřiny, světla anebo tepla. A bílé body na přídi a zádi jsou LEDky, které propůjčují „výraznou identitu”, fungují jako notifikace při nabíjení anebo jako přizpůsobitelný blinkr.

To znamená, že podle autora by cheval měl být elektromobil. Protože to je ale hypotetický vůz, ne skutečný produkt Renaultu, můžeme snít – a představit si třeba kompresorovou V6, která bude přes manuální převodovku pohánět zadní kola.

Výdechy horkého vzduchu v zadním nárazníku by klidně mohly odvádět horko od chladičů motoru či mezichladičů stlačeného vzduchu. A za nasávacím otvorem pod čelní maskou může být třetí chladič.

Renault Cheval

FOTO: Amandeep Verma

Designér není nijak spojený s automobilkou Renault. Dočkáme se chevalu? Nejspíš ne, protože Renault nic nepostavil ani na základě vlastního podobného konceptu DeZir z roku 2010.

Renault DeZir

FOTO: Renault