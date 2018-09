fra, Novinky

Toyota Auris skončila. Toyota tenhle neúspěšný pokus ukázat novou moderní tvář značky zase zavrhla a vrátila slavné jméno Corolla i do Evropy.

Na autosalonu v Paříži se objeví jak hatchback, tak i velké kombi (označení Touring Sports), které ohromí několika zajímavými čísly. Především je to objem kufru. Ten by z 507 litrů u aurisu měl expandovat na 598 litrů. To je opravdu úctyhodný objem, se kterým se dostává na dostřel ke špičce, kterou reprezentují Volkswagen Golf Variant (605 l), Škoda Octavia (610 l) a Honda Civic Tourer (624 l).

Velkou předností bude ohromný kufr.

Moc pěkný interiér

Toyota už nyní navíc slibuje, že na zadních sedadlech, když je zavazadelník ohromný, bude opravdu hodně místa pro nohy. Prý nejvíc ve třídě. Může za to prý rozvor náprav 2700 mm (srovnatelný je už jen Renault Mégane Grandtour).

Auto dále zaujme nízkou stavbou karoserie, a tedy i nižším posazem, než je u kombíků obvyklé. Ovšem to není nic neobvyklého. Toyota tím jistě sleduje i jiné cíle než jen dynamickou vizáž. Značka se zřekla naftových agregátů, a tak tu budou jen benzínové jednotky, které se musí snažit o co nejnižší spotřebu. Jsou tři, ale jen čtyřválec o objemu 1,2 litru s výkonem 116 koní bude pracovat samostatně. Osmnáctistovka a dvoulitr už budou spojeny v hybridní soustrojí, takže ve výsledku nabídnou 122 nebo 180 koní.

Přední partie mají dost dramatický vzhled

Vynikající zprávou je to, že auto ve všech výbavách bude mít zadní nápravu typu multilink, všechny výbavy dostanou adaptivní pružení a karoserii půjde lakovat dvoubarevně.