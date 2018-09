Řidiči, pozor! Školáci se vrací do lavic

Začátek školního roku je vždy rizikovým obdobím - je to změna jak pro děti, tak i pro řidiče aut. Tím spíš, pokud vaše dítě nastupuje do první třídy. To znamená, že je třeba obezřetnosti, a to zejména na přechodech pro chodce, kde není snadné se dobře rozhlédnout - např. kvůli zaparkovaným autům.