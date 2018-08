fra, Novinky

Je téměř neuvěřitelné, že něco takového mohl vůz absolvovat. Jenže tabulka ukazuje, že ono to vlastně není tak neobvyklého. Modelů S je tam opravdu hodně a nahoru se šplhá i model X. Třeba ten nejojetější má dnes najeto přes 531 000 km.

Jak je možné, že auta vydrží tolik kilometrů, když se dost hovoří o jejich ne zrovna dobré kvalitě výroby? Ono je to tím, že nemají spalovací motory, kde je hromada pohyblivých dílů. Auto nemá vibrace, což je základ k mnoha problémům. Není tu nic, co by se nedalo jednoduše opravit, nejsou tu chladicí ani mazací kapaliny. Navíc je tu třeba mnohem menší spotřeba brzdových destiček, protože auto přesouvá kinetickou energii rekuperací do akumulátorů, čímž brzdí.

Takže auta jsou méně opotřebená, mají lepší stav a v servisu většinou dělají úkony jednoduché, jako je kontrola zavěšení, přezutí pneumatik, seřízení světel a výměna stěračů.

Určitě se ptáte, jak je to s akumulátory. Právě na příkladu těchto hodně ojetých automobilů je vidět, že kapacita není problém. Už dříve jeden majitel naměřil, že při 300 000 najetých kilometrech má kapacitu akumulátorů sníženou o 12,6 %. Majitelé si také všimli, že prvních devět měsíců sice kapcita míně klesá, ale pak se ustálí a dlouhodobě zůstává stejná.