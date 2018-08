mb, Novinky

Elektromobily se dlouho nabíjejí a nedojedou daleko. To samozřejmě stále platí, ovšem i přesto je možné s takovými vozy najíždět slušné porce kilometrů. Hasiči Moravskoslezského kraje jezdí už téměř rok Volkswagenem e-Golf a zvládli s ním už 18 tisíc kilometrů.

Volkswagen e-Golf ve službách hasičů Moravskoslezského kraje

Hasičský elektro-golf, dlouhodobě zapůjčený od firmy Porsche ČR, je vyveden ve standardní hasičské oranžové (oficiálně označené červená RAL 3024) a je vybaven modrými majáky.

Není to ale zásahové vozidlo, na to nesplňuje nároky hasičů. Slouží mimo jiné jako vozidlo pro preventivně-výchovnou činnost a výkon státního požárního dozoru. To znamená, že např. posuzují stavební dokumentace, aby budovy splňovaly kritéria na požární bezpečnost. Také sem spadá třeba kontrola akceschopnosti jednotek hasičů nebo kontrola dodržování předpisů o požární ochraně.

Volkswagen e-Golf ve službách hasičů Moravskoslezského kraje

K výuce slouží i samotným hasičům zařazeným do výjezdových jednotek. Zkoumají na něm – nedestruktivním způsobem samozřejmě –, jak lze zasahovat v případě dopravní nehody či požáru elektromobilu. Je pro ně důležité např. rozmístění baterií ve vozidle. [celá zpráva]

Volkswagen e-Golf má dle měřicího cyklu NEDC dojet až 300 km na jedno nabití, jeho zrychlení na 100 km/h je 9,6 s a maximální rychlost 150 km/h. Můžete si ho koupit za cenu od 981 900 korun.