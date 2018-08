fra, Novinky

Firma Micro-mobility je z Curychu a její dílko se jmenuje Microlino. Je to BMW Istetta v moderním podání. Zůstalo všechno hlavní – vajíčkovitý tvar, dveře přes celou přední stěnu, délka naprosto minimální a interiér maximálně pro dva cestující. Samozřejmě je to ale moderní elektromobil.

„V průměru je moderní automobil příliš velký na denní používání,“ říká Oliver Ouboter, čtyřiadvacetiletý zakladatel firmy. Jeho bratr Merlin, který je ještě o dva roky mladší, pak vypráví o tom, jak jejich nápad, který prezentovali na ženevském autosalonu v roce 2016, přilákal strašně moc lidí. „Za tři nebo čtyři dny jsme měli rezervace na 500 aut,“ říká Merlin. Pokud si říkáte, co je to za mladíčky, kteří si dokázali takhle postavit auto, pak byste se měli zajímat o to, kdo je jejich otec Wim Ouboter. Je to zakladatel firmy Micro-mobility a třeba znáte světově uznávané koloběžky Micro, které patří ke špičce na trhu.

Microlino EV

FOTO: Micro-mobility 2x

Microlino EV

Ale zpátky k autu. Dnes je těch rezervací už přes 7200, a tak se začíná s výrobou. Ano, za celkem solidních 12 000 eur (asi 310 000 korun) znovuožije neuvěřitelné autíčko, kterému se vyklápí celá příď i s volantem. Pod kapotou bude maličký elektromotor o výkonu pouhých 15 kW (20 koní), což ale úplně stačí na jízdu maximální rychlostí 90 km/h. O zásobu energie se stará akumulátorový set o kapacitě 8 kWh (dojezd 120 km) nebo 14,4 kWh (215 km). Nad akumulátory v zadní části je pak docela solidní prostor pro zavazadla – 300 litrů.

Kdo by chtěl tohle zajímavé vozítko se světly ve zpětných zrcátcích, musí si chvíli počkat. Nejdřív je bude firma dodávat na domácí švýcarský trh a také do Německa. Až pak možná dojde na další státy Evropy.