Trápí vás vysoké ceny paliva? Devět studentů univerzity v egyptském Helwánu možná našlo řešení. Sestrojili automobil poháněný stlačeným vzduchem. Náklady na provoz jsou podle Mahmouda Yassera, jednoho z konstruktérů, téměř nulové.

Původně bylo v plánu vyvinout speciální motor, který by jezdil na stlačený vzduch, uchovaný v karbonových nádržích. Jenže pak se přišlo na to, že karbonové nádrže v Egyptě nejsou k dostání, stejně jako ventily, které by správně - podle pokynů elektronické řídící jednotky - dávkovaly vzduch.

Proto byl k pohonu stroje adaptován standardní spalovací motor se vzduchovým chlazením. To není podstatné pro chlazení motoru; když nic de facto nespalujete, nepotřebujete motor chladit. Benefit tu je nižší váha i složitost oproti motoru chlazenému kapalinou.

Do motoru posílají stlačený vzduch k pohonu standardní tlakové láhve se standardními ventily k regulaci množství vzduchu. Na voze jsou dvě a stačí to k dojezdu 30 km anebo maximální rychlosti 40 km/h.

Pochopitelně to není všechno. Cílem vývoje je vůz, který zvládne dojet až 100 km daleko a rozjet se na maximálku 100 km/h. Proto studenti aktuálně shánějí peníze na další vývoj; prozatím investovali vlastních 18 tisíc egyptských liber, tedy asi 22 tisíc korun.

Také si troufáme odhadnout, že se egyptští studenti budou snažit světu předvést víc než stroj, který vypadá jako kárka stlučená pro děti, aby mohly jezdit vsí z kopce.

A kolik v Egyptě stojí aktuálně benzín? Podle webu ropné společnosti Total to je od 5,50 EGP za litr benzínu o 80 oktanech do 7,75 EGP za 95oktanový benzín, tedy 6,73, resp. 9,48 koruny za litr. Průměrný čistý měsíční příjem však je dle webu Numbeo v Káhiře pouze 3 287 EGP, tedy 4 020 Kč.