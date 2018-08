mb, Novinky

Doprava v hlavním městě je toto léto místy opravdu k zlosti kvůli uzavírkám, kterých je možná víc než jindy i kvůli blížícím se komunálním volbám. Ovšem, jak ukazují data společnosti Waze, není to tak špatné.

Přesněji, během prvního pololetí roku 2018 byla Praha s dopravou ve špičce na sdíleném pátém místě v času na kilometr. Nejhůře na tom byla Bratislava. Ukazuje to graf výše, který byl představen na konferenci komunit uživatelů aplikace z regionu střední a východní Evropy.

Graf říká, že uživatelé aplikace v Praze průměrně ujeli jeden kilometr za 1,9 minuty, což znamená průměrnou rychlost jízdy 31,6 km/h. Stejně na tom byli uživatelé v Budapešti. Bratislavané dosáhli průměru 2,54 minuty na kilometr, tj. průměrné rychlosti jízdy 23,6 km/h.

Ne každý používá aplikaci



Data pocházejí z cest do práce a z práce, tj. když si v aplikaci ráno zapnete navigování do místa uloženého jako „práce” a odpoledne zpět do místa uloženého jako „domov”. To znamená, že nereflektují jízdu všech řidičů v daných městech, určitou vypovídací schopnost ale bezpochyby má.

Podle slovenské komunity uživatelů aplikace je počet uživatelů v Praze zhruba dvoj- až trojnásobný v absolutních číslech oproti Bratislavě. V Budapešti má být absolutní počet uživatelů zhruba dvojnásobný oproti Praze.