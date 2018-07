fra, Novinky

Je to neuvěřitelná situace. Evropská komise si nechala otestovat automobily podle nového měřícího cyklu WLTP, aby zjistila, jaké emise tyto modely vlastně mají. Zjistila, že automobilky se překmitly do zcela opačné polohy a snaží se emise ve výfuku nejen nepotlačovat, ale dokonce je i zvyšovat. Připadá vám to zcela uhozené a schizofrenní? Ono je to vlastně najednou zcela zřejmé a pochopitelné. Jde totiž o regulace, které budou muset splnit.

Jaký bude základ?

V současné době nemusí z vysokých emisí platit pokuty. Za dva roky se sjednotí testy spotřeby na jednotný a jediný WLTP test a v té chvíli se z daného aktuálního stavu emisí budou odvíjet nové emisní standardy.

Logicky tedy když současná auta budou mít vysoké emise, procentuální snížení přinese požadavky někde v úrovni současnosti. A tam se značky dostanou samozřejmě mnohem snadněji, než kdyby měly z dnes horko-těžko dosažených výsledků se dostávat ještě níž.

Jak jednoduché!

A jaký je princip? Nemusí to být nic velkého, žádný extra software, žádné ohlupování senzorů apod. Třeba hybrid místo s nabitým akumulátorem dodá značka s vybitým. Takže auto místo toho, aby test z velké části odjelo na elektřinu, jede stále na spalovací motor a akumulátor při tom dobíjí.

Samozřejmě že to není proti předpisům, není to proti žádným pravidlům testů. Za dva roky pak přijede ten samý model na test s nabitým akumulátorem a rázem bude v ideálních číslech.

Bohužel zatím nebylo zveřejněno, jaké vozy prošly testem. Uvidíme také, jak se k tomu postaví Evropská komise.