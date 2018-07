fra, Novinky

Spokojenost zákazníků má mnohá kritéria. Jsou to exteriér, výbava auta, jízdní charakteristika a ovládání, infotainment, sedačky, klimatizace, interiér, ale také samostatně spokojenost s funkcí motoru a převodovky.

Zákazníci, kteří se do projektu zapojují, hodnotí všechny tyto aspekty, popisují je a dávají jim body. Vše se zapisuje do velkých žebříčků, přičemž vznikne jakýsi soupis problémů, který se vztáhne na sto aut. Index PP100 pak tedy ukazuje, jak jsou lidé s autem spokojeni, protože čím nižší je číslo PP100, tím méně problému s vozem zákazníci pociťují.

Nového průzkumu se zúčastnilo 14 292 majitelů nových aut, kteří si je pořídili v intervalu mezi únorem 2015 a dubnem 2017.

BMW až za Fiatem!

Výsledky pro rok 2018 si nedá za rámeček BMW. Jeho vozy lidé hodnotili jako nejhorší. Především jim vadilo, že informace o spotřebě v tabulkách neodpovídají realitě. U vozidel za několik miliónů je to překvapivé, ale je to tak. Možná právě movití zákazníci by mu odpustili, kdyby značka nelhala.

Tabulka spokojenosti s auty v Německu podle J.D. Power

FOTO: J.D.Power

Stejně tak by asi zákazníci levných vozů snáz přehlédli problémy s řízením nebo chováním podvozku než právě zákazníci drahé značky.

BMW tak spadlo na samotný konec celého pole s indexem PP100 – 185. Před ním je dokonce i dlouholetý a problémy sužovaný Fiat (index 179), který už dlouhá léta vlaje s mnoha modely na chvostu všech tabulek spolehlivosti. Hodně zajímavý je pohled i na třetí místo od konce – Audi (index 163).

Na opačném pólu i Škoda

Lídr ve spokojenosti je majitel značky Toyota (index 101). To není žádné překvapení. To je dlouhodobý trend. Druhou příčku pak má Seat společně s Volvem (stejný index 103). Za nimi pak je Škoda (104). Je zajímavé, že Volkswagen se dostal až na 13. místo (128), když průměr autoprůmyslu je 133.

Škoda Superb je jedno z aut, které zákazníci nejvíc oceňují

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Poslední číslo je také zajímavé. Index spokojenosti PP100 se totiž v posledních letech snižuje. Poslední meziroční srovnání ale vykazuje velký skok. V roce 2017 to totiž bylo 151.

Dílčí vítězové

Jelikož je anketa i modelově adresná, je možné i definovat v jednotlivých segmentech trhu nejlepší auta co do spokojenosti zákazníků. Tohle srovnání je zajímavé i v tom, že například Audi, která tak propadla v celkovém skóre, to s Audi Q5 vyhrála v kategorii kompaktních SUV.

Městské vozy:

Opel Adam

Hyundai i10

Vokswagen Up!

Malé vozy

Toyota Yaris

Škoda Fabia

Hyundai i20

Kompaktní vozy

Mazda 3

Volkswagen Golf Sportsvan

Toyota Auris

Střední třída

Mercedes-Benz CLA

Škoda Superb

Ford Mondeo

Luxusní vozy

Mercedes-Benz E

Kompaktní SUV

Audi Q5

Hyundai ix35/Tucson

Ford Kuga

MPV