Co běžně potřebujete k řízení auta? Sedačku, volant, tachometr, a pokud je tma, tak i světla. Muž v anglickém Norfolku však v noci ze čtvrtka na pátek minulý týden vyrazil na cestu, aniž by jeho Peugeot 206 těmito komponenty disponoval.

Yes this was driven on a road and yes he was sitting on a bucket and steering with a pair of mole grips. Driver will be reported for too many offences to mention! #KingsLynn #WestARV @RPFOUSgt #Unbelievable #1383/652 pic.twitter.com/2Sg8uYhtSt