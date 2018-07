maž, Novinky

Sériová výroba automobilů je obvykle zajímavá podívaná. Milimetrová souhra robotů nebo následná přesná práce dělníků je, pokud do továrny zavítáte na den otevřených dveří, nevšední podívanou i pro lidi, kteří se o auta zajímají jenom okrajově.

McLaren, jehož továrna ve Wokingu vypadá velice futuristicky, ve svém novém videu ukazuje některé důležité fáze výroby - nanesení barvy na karoserii, spojení podvozku s motorem, instalace kabelových svazků atd. Video končí prvním nastartováním a následným odvozem hotového auta na přepravní vůz.

Britský výrobce sportovních automobilů McLaren nastínil i plány na příští roky. Do sedmi let by se nabídka měla rozšířit na 18 modelů (včetně derivátů a speciálně upravených aut), v roce 2025 by pak veškerá produkce měla být hybridní. Ročně by chtěla automobilka z britského Wokingu prodávat šest tisíc automobilů. [celá zpráva]