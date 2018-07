fra, Novinky

Unikátní motocykly jsou stále žádanější. Stávají se dobrou investicí do sbírek bohatých lidí a stejně jako auta svou cenu neztrácejí. Tarso Marquez a jeho firma TMC právě takové motocykly staví. Buď unikáty na přání nebo podle vlastní fantazie.

TMC Dumont Concept je také motocykl, i když na to moc nevypadá. Beznábojová kola jsou spojena velkým tělem motocyklu, kde vévodí ohromný agregát. Není to nic jiného než třistakoňový vidlicový šestiválec Rolls-Royce Continental. Pokud pátráte v paměti, kde něco takového operuje, pak vzhlédněte k obloze. Tohle je letecký motor a pohání například jeden model letadel Cesna. Proč zrovna ten? Třeba proto, že motocykl má být poctou brazilskému průkopníkovi letectví Dumontovi. Přesto to není jen tak. Letecký motor musí být kompletně přepracován, pokud má pracovat na zemi. A tak tu je bezstupňová převodovka a téměř polovina dílů nových.

TMC Dumont Concept

FOTO: TMC

Řidič sedí až za ním a před sebou má celou tu ohromnou masu bručícího stroje s odhalenými ohromnými klínovými řemeny v přední části.

Motocykl vypadá úžasně. Jen těžko říct, jak se s ním zatáčí, jak svítí a dává znamení o změně směru jízdy. A záhadou je i cena, která nebyla zveřejněna.