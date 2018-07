Nejnovější sporťáky, století veteráni i monoposty F1, to je Festival rychlosti v Goodwoodu

Goodwoodský Festival rychlosti, který se koná každoročně na jihu Anglie už pětadvacet let, je jednou z největších automobilových událostí roku. Kombinuje výstavu toho nejlepšího, co jsou špičky auto-moto světa schopné vyrobit, se závody do vrchu, kterých se účastní veteráni, drifteři, speciály NASCAR i monoposty formule 1.