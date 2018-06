fra, Novinky

Především tato nová generace modelu vyšší střední třídy ukazuje, že Toyota se plně soustředí na konektivitu. Konektivitu jak uvnitř vozu, tak i směrem ven. Tak například automobil plně spolupracuje s mobilem řidiče.

Na dálku může majitel zjistit, kolik má paliva, zda je zamknuto a spoustu dalších věcí. Může ovládat několik funkcí. Ale také mu třeba automobil do aplikace hlásí všechny problémy. Takže pokud je někde nějaký větší problém, mobil se sám nahlásí do servisu, kde operátor zavolá majiteli a rovnou si s ním domluví schůzku. Stejně tak je mobil připojený na nouzový signál, takže v případě potřeby sám zavolá záchranku.

Toyota Crown

FOTO: Toyota

Toyota Crown

FOTO: Toyota

Zajímavější je ovšem systém vnější. Automobil je napojený na velký server Toyoty, kde stahuje každých 24 hodin aktualizace map. Navíc si dokáže předávat informace na frekvenci 760 MHz (která je vyhrazena technické silniční komunikaci) například s dalšími vozy, semafory a centry okamžitých zpráv, takže navigace dokáže reagovat pružně například i na to, že za autem pojede sanitka.

Z vozu se ale majitel dovolá i agentovi, který mu může v případě velké lenosti všechny potřebné věci poslat do navigace. Takže stačí říct, že chcete do nějakého cíle, konkrétně třeba do hotelu, a administrátor v call centru najde vhodný hotel a trasu pošle do navigace. Podobný systém fungoval v Evropě například u Opelu a jmenoval se OnStar.

Bez dieselu

Zajímavý je vůz i po technické stránce. Na podvozku TNGA, což je základ dnes už hodně rozšířený, je postaven vůz, který nabízí dostatek prostoru, ale i výkonu. A žádný diesel, jak už Toyota dávno avizovala. Ostatně v Japonsku ta nafta nikdy moc nefrčela. Zato tam teď hodně jede elektřina, a tak Toyota nabízí hned dva hybridy.

První je čtyřválec o objemu 2,5 litru s elektromotorem. Souhrnný výkon je 166 kW (226 koní). Tohle je ale jen mild hybrid, takže mu stačí Ni-Mh akumulátory. To větší šestiválec 3,5 l už operuje s akumulátory Li-On a souhrnný výkon spalovacího motoru a elektromotoru je 264 kW (359 koní).

Toyota Crown

FOTO: Toyota

Třetí v nabídce je přeplňovaný dvoulitr s výkonem 180 kW (245 koní), který má i velmi pěknou charakteristiku točivého momentu: 350 N.m při 1600-4400 ot./min.