maž, Novinky

Vadný mikrospínač může přivodit majitelům pěkně horké chvilky - kromě toho, že nepůjdou otevřít páté dveře, se může stát, že se zamkne celý automobil. Tedy něco podobného jako v neděli ve Zlíně, kde se v třicetistupňovém vedu auto zamklo i s malým dítětem, přestože uvnitř vozu byl klíč. [celá zpráva]

Auto nastartované nebo s klíčem uvnitř se nezamkne, tedy pokud nemá vadný mikrospínač dveří. Stejně tak, když necháte zapnuté zapalování (v případě verzí se startováním tlačítkem) nebo pootevřené dveře, auto nepůjde zavřít. Ale na vlastní oči jsme viděli, že i nastartované auto se zamkne - na vině je opět mikrospínač dveří, malá součástka řádově za stokoruny.

Auta mají ochranu proti zabouchnutí klíčů



Moderní auta - ale ne všechna, své zkušenosti pište do diskuse - mají ochranu proti nechtěnému zavření klíče v autě. Pokud je necháte v zavazadlovém prostoru a necháte zavřít elektricky ovládané páté dveře, auto varovně pípne a nechá víko zavazadlového prostoru pootevřené. Pakliže máte klasické páté dveře a bouchnete s nimi u zavřeného auta, máte smůlu.

To samé platí, pokud zavřete auto dálkovým ovladačem, necháte klíče uvnitř a až poté zabouchnete některé ze dveří (v praxi to zní skoro neproveditelně, ale skutečně to jde – ověřili jsme to na Škodě Kodiaq). Auto čtyřikrát blikne směrovými světly, varovně pípne a otevře se. Ovšem pokud do 45 sekund nereagujete, zamkne se i s klíči uvězněnými uvnitř. Za stejnou dobu se auto zavře, pokud jej odemknete dálkovým ovladačem, ale neotevřete ani jedny dveře.

Pokud klíč zapomenete v autě, nezavře se a varovně pípne. Zobrazí se i hláška na displeji. Máte ovšem jenom 45 sekund abyste otevřeli dveře, jinak se zavře nadobro.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Pokud se přeci jenom stane, že v autě je uvězněné třeba dítě, je potřeba rozbít okno – logicky co nejdále od místa, kde sedí. Pokud sedí vpravo vzadu, pak je to okno u řidiče, tedy nikoliv kterékoliv zadní.

Když je okenní sklo zcela zavřené, a pokud nejde o auto starší cca 20 let, není jeho rozbití úplně jednoduché: pokud nemáte speciální miniaturní rozbíječ skel (stojí stokorunu a je malý asi jako klíče), pak je lepší zavolat hasiče. V nouzi pomůže kámen či něco podobného, lepší, než mířit do středu skla, je využít sílu v rozích.

Poté, co opatrně odstraníte úlomky skla, stačí vzít za kliku a u auta se odemknou všechny dveře. Cesta k vysvobození je volná.