mb, Novinky

Tyto pruhy, příp. také tečky, nejsou na sklech jen tak - jsou tvořeny keramickým nátěrem, který je na skle zapečený a je v podstatě nemožné ho ze skla seškrábat. A podle webu Jalopnik, který se odkazuje na britského výrobce autoskel Pilkington, má tento nátěr trojí účel.

Čelní sklo auta s černými tečkami

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Takovéto okraje mají skla, která jsou na autě přilepená, nikoliv skla dveří, která se otvírají, příp. zadního skla. Jak tedy jistě tušíte, pod oním černým okrajem je lepidlo. A zde je primární účel onoho keramického nátěru - odstínit lepidlo od UV-záření.

Ve druhé řadě je tento nátěr drsnější než sklo samotné, takže k němu lepidlo lépe přilne. A zatřetí slouží vzhledovému účelu - zakrývá lepidlo, které není příliš elegantní.

Tečky na krajích mají účel při výrobě skla

Dvojí účel mají i zmíněné tečky, které tvoří přechod mezi keramickým nátěrem a průhlednou částí skla. Dělají přechod elegantnějším, maskují ostrou linku nátěru.

A dále, což je možná důležitější, tvoří teplotní přechod při výrobě skla. Zakřivená skla na autech se totiž ohýbají za vysoké teploty a místa pokrytá keramickým nátěrem se zahřívají rychleji než průhledné sklo.

To by znamenalo teplotní zlom v místě hrany nátěru, který by mohl způsobit optické vady skla - nepatřičné lomení světla při průchodu sklem, a tedy zkreslení obrazu. Tečky tu jsou proto, aby nabouraly onen teplotní zlom.

Tečky u zrcátka mají chránit řidiče před sluncem v místech, kam nedosáhnou stínítka

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Na čelních sklech, která nemají zatmavený pruh ve své horní části, se tečky můžou objevit také u zpětného zrcátka. Zde mají účel jediný - aby odstínily slunce v místech, kam stínítka nedosáhnou.