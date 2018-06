maž, Novinky

Tvrdší emisní normy Euro 6c vstoupí v platnost letos v září. Nevýhodu mají automobilky, které mají v nabídce velké množství modelů. Každá motorizace a každý typ dostupné převodovky, pohonu (přední, zadní, 4x4) či na základě jednotlivých výbavových stupňů se totiž podle nových pravidel musí homologovat zvlášť.

Řádově jde o stovky variant u jednoho modelu a emisní test jediné verze zabere podle informací z automobilky Škoda cca pět týdnů. Emisní laboratoře po celé Evropě tak logicky nestíhají. Týká se to zejména evropských automobilek, ty asijské mají mnohem menší nabídku motorizací, a tedy i méně starostí s novou emisní normou.

Pokud se do září vše nestihne, automobilky by nemohly prodávat tisíce vyrobených nových automobilů. A to by zvýšilo čekací lhůty, které dnes leckdy dosahují i více než půl roku.

Podle Hospodářských novin mladoboleslavská automobilka bude mít od půlky srpna pronajatou obří letištní plochu, za totality okupovanou sovětskými vojsky, ve středočeských Milovicích, vzdálenou asi 30 kilometrů od hlavního výrobního závodu Škody. Nejprve se ale bude skladovat na plochách přímo ve třech českých výrobních závodech Škody (Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí), milovické letiště bude jen coby záložní možnost.

„S ohledem na šíři modelového portfolia značky, nutnost testovat a měřit celou modelovou paletu vozů včetně jednotlivých karosářských variant, kombinací motorů a převodovek, však může dojít k dočasným krátkodobým výkyvům v nabídce,” uvedl pro Novinky.cz mluvčí Škody Auto Vítězslav Pelc.

„Některé varianty motoru/převodovky tak skutečně mohou být dočasně nedostupné,” připustil Pelc. „V tuto chvíli nelze nijak paušalizovat, ale dočasné zpoždění dodávek závisí na specifikaci jednotlivého modelu,” dodal.

V porovnání s dosavadní metodikou EU trvá jízdní cyklus WLTP o deset minut déle a vozidlo v něm stojí pouhých 13 procent celkové doby (metodika EU: 23,7 %). Délka celého cyklu činí cca 23 kilometrů, což je více než dvojnásobek v porovnání s jízdním cyklem EU o délce 11 kilometrů. WLTP zahrnuje vyšší rychlost jízdy, až 131 km/h (metodika EU: 120 km/h), průměrná rychlost jízdy vzrostla na 46 km/h (metodika EU: 34 km/h) a vozidla jsou v průběhu testu vystavována výraznějším změnám v rychlosti jízdy.

Problém je už nyní s tím, že určité modely jsou již vyprodané - kupříkladu si nyní nekoupíte novou Škodu Fabii či Octavii RS. Fabie jsou vyprodané z důvodu naplnění veškerých výrobních kvót alokovaných pro ČR (problém s novou emisní normou se tak fabie týká jen částečně), dočasně nebude možné konfigurovat některé volkswageny. Nekoupíte si ani Audi SQ5 a SQ7, respektive se musíte spokojit výhradně se skladovými vozy od dealerů. [celá zpráva]