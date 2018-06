maž, Novinky

Na Škodě Kodiaq s dvoulitrovým TSI motorem jsme si ověřili, že je tomu skutečně tak a u některých modelů (kodiaq a superb) se zejména u benzínových motorizací pod logem Škody skutečně objeví logo Volkswagenu. Stačí logo jemně odloupnout, pod ním je oboustranná lepící páska, takže původní logo bez problémů připlácnete zpátky.

Netřeba z toho dělat vědu, to by se pod logem muselo nacházet něco šokujícího. Majitelům škodovek by zcela určitě vadilo, kdyby logo nebylo překryté, což třeba u automobilky Dacia není - tam na krytu uvidíte nápis Renault.

Stačí trocha jemného páčení...

... a pod logem Škody se objeví ještě jedno - Volkswagen

Je to spíš taková zajímavost pro lidi, co o svém autě chtějí vědět co nejvíce informací. Zajímavé je, že ve Volkswagenech je logo více zapuštěné, zatímco Seaty a Škody mají právě onen půlcentimetr vyplněný novým logem. Ovšem pozor, „přelepená” loga se objevují výhradně u benzínových motorů 1,8 TSI a 2,0 TSI, v případě TDI můžete páčit jak chcete - na těchto krytech je logo jediné.

V rámci synergie samozřejmě v motorovém prostoru u současných škodovek (nebo seatů) najdete loga Volkswagenu či Audi. Je to naprosto normální, protože automobil z koncernu využívá velice mnoho dílů společných a nadto se vyrábějí v ohromných sériích.

Loga ostatních značek koncernu Volkswagen najdete v motorovém prostoru naprosto běžně.

Dacia Logan neskrývá, že původ má v Renaultu. Není důvod.

