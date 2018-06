maž, Novinky

Praha se začátkem července stane hlavním městem motocyklů. Do české metropole se sjedou tisícovky příznivců značky H-D, která letos oslavuje 115 let od svého vzniku. Kromě oslavy v rodišti značky v Milwaukee bude hlavní část probíhat na holešovickém Výstavišti, kde budou k vidění nejnovější, ale i historické kusy. Celkem 1150 motorek, přičemž nejstarší je podle organizátorů z roku 1914.

V Holešovicích budou i tři takzvané demo trucky, kde budou zdarma k zapůjčení současné motocykly H-D. Oslavy proběhnou od čtvrtka 5. až do neděle 8. července (čtvrtek a pátek jsou státní svátky).

Vstupné na holešovické výstaviště, kde budou probíhat kromě výstav a zkušebních jízd také nejrůznější koncerty či zde proběhne Mistrovství Evropy v thajském boxu, přijde na 375 korun v případě jednodenní vstupenky, čtyřdenní stojí 625 korun. Vstup zdarma mají děti do 15 let, senioři nad 70 let, vozíčkáři a handicapovaní a netradičně i těhotné ženy. Součástí bude také charitativní aukce motocyklových přileb, vyzdobených a podepsaných známými osobnostmi.

Celkem čtyři tisíce motocyklů Harley-Davidson projedou Prahou ve třech vlnách, uvedl spoluorganizátor akce Martin Heřmanský. Začátek proběhne na Letné, dále bude trasa pokračovat přes Václavské náměstí, okolo právnické fakulty na náměstí Jana Palacha. Zde bude krátká zastávka, takže bude možné si motocykly prohlédnout staticky. Návrat kolony zpátky na holešovické Výstaviště proběhne přes Letnou.

Celosvětová oslava známého motocyklového výrobce je jistě pro Prahu a potažmo Českou republiku velká čest. Ostatně, v naší zemi je nejstarší bez přestávky fungující Harley-Davidson klub na světě. Ve 30. letech minulého století patřilo Československo mezi nejvýznamnější trhy H-D mimo USA. V roce 1930 se v Česku prodalo 500 motocyklů H-D, což bylo po USA nejvíce celosvětově. [celá zpráva]

"Museli jsme vybrat místo s dobrou infrastrukturou, ubytovacími kapacitami, vhodnými prostory a silnou motocyklovou tradicí. Ale chtěli jsme také místo, které bude mimořádně atraktivní a přitažlivé, kam se všichni naši zákazníci budou opravdu chtít jet podívat. A to Praha a Česká republika splňují," uvedl k výběru kandidátských měst Trevor Barton, manažer péče o zákazníky Harley-Davidson International.