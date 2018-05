fra, Novinky

Je samozřejmé, že každý automobil se musí podrobit náročným jízdním testům. BMW X5 není výjimkou. Jenže je to off-road, a navíc má mít ve své výbavě i novinky pro jízdu mimo zpevněné cesty. Offroadový paket by měl být něco zcela nového, co dosud BMW nenabídlo. Složí dohromady třeba adaptivní podvozek a aktivní řízení. Řidič si bude moct přesně vybrat, jaký typ terénu i jízdy preferuje, a podle toho se auto přizpůsobí. Takže je jasné, že tohle auto dostane do těla mnohem víc než nějaký silniční sedan.

Testování BMW X5

FOTO: BMW

Auto tak prošlo testy jízdní dynamiky v testovacím centru BMW Miramas v jižní Francii, na vysokorychlostním okruhu Talladega v americkém státě Alabama, stejně jako na závodním okruhu Nürburgring na severu Německa. Ale také za polárním kruhem, v Africe nebo extrémně vlhkém rovníkovém prostředí. V terénu a pěkně na limitu.

BMW musí otestovat auto, aby zákazníci, kteří už za nový vůz dají tolik peněz (nebudeme vám nalhávat, že X5 je lidovka, když jeho cena začíná nad 1,5 miliónem korun), měli opravdu špičkovou kvalitu. Nový podvozek CLAR se pere sice s vetší karoserií, která ale prý proti současné generaci výrazně zhubnula. Pod kapotou se musí otestovat celá série nových motorů, ať už klasické spalovací, tak i hybrid nebo vrcholný vidlicový osmiválec o objemu 4,4 litru pro M50i. I na otázku, zda bude X5 M, dokážeme odpovědět kladně. Bude. Ale později.