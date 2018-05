mb, Novinky

Jste fanoušky Iron Mana a zároveň značky Rolls-Royce, ale skutečný britský přepych si dovolit nemůžete? Nevadí-li vám, že si na vás lidé budou ukazovat prstem s velmi pobaveným výrazem ve tváři, zde je řešení, které zabije dvě mouchy jednou ranou – falešný Rolls-Royce Phantom v barvách Iron Mana.

Stroj, který vidíme na fotkách, je Lincoln Town Car z roku 1996. Samo o sobě tedy docela zajímavé auto, dle mnohých názorů jedna z posledních „skutečných Amerik” stojících na rámu, tedy nikoliv se samonosnou karoserií, a s osmiválcem a pohonem zadních kol.

Některý z předchozích majitelů však tomuto Lincolnu dopřál něco, co popis na americkém inzertním webu Craigslist označuje jako „Rolls-Royce bodykit”. A namontoval 20” kola, která by se hodila možná na lowrider. Ovšem, nutno uznat, že zepředu a zezadu auto vzdáleně připomíná Rolls-Royce Phantom VII.

Lincoln Town Car - Iron-Manův falešný Rolls-Royce je na prodej

FOTO: Craigslist

K tomu ale přidal boky, které jako by se snažily napodobit protáhlé blatníky aut z 30. a 40. let minulého století. Nic takového moderní Phantom nikdy neměl. A výsledek nalakoval tak, že by vůz mohl být služebním autem Iron Mana, pokud by Stark Industries zkrachovaly a on si to nechtěl připustit.

Tenhle úžas budící výtvor je na prodej u dealera ojetých aut v americkém Tennessee. Původně stál 7995 dolarů, tedy bezmála 175 tisíc korun, nyní je ovšem zlevněný na 6 tisíc dolarů, tj. 131 tisíc korun.