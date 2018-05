fra, Novinky

Kdo by neznal Carola Shelbyho – automobilového nadšence, designéra, konstruktéra, továrníka, závodníka, sběratele… Autora třeba takového skvostu jako Shelby Cobra.

A tenhle muž měl svou velkou sbírku vozů. Měl hlavně ty svoje. Miloval to, co udělal, aby také ne. Ale v jeho sbírce byly i zajímavé vozy jiných značek. Teď se dostává do aukce část jeho sbírky. A bude to opravdu zajímavý průřez tím, co kdysi měl ve svojí garáži. Takže tu nesmí chybět jeho osobní 1965 Shelby 427 Series Cobra (titulní fotka) nebo 1966 Ford Mustang Shelby GT350. Ale je tady i De Tomaso Pantera z roku 1983, Dodge CSX z roku 1987 nebo Ford Model A Sport Coupe (1931).

Ale tohle je jedna z nejúžasnějších věcí v nabídce: 1999 Shelby 1 Series, který už v té době dokázal zrychlit na stovku za 3,2 sekundy.

FOTO: Bonhams

Jsou to opravdu zajímavé věci – od opravdových klasik až po prototypy. Za ty jmenuje třeba Dodge Shelby Dakota Prototype, což je pickup, kterému vyndal Carol Shelby původní šestiválec a nahradil ho velkým osmiválcem. A cena za tohle auto by přitom měla být směšná – asi 320 000 Kč.

Dodge Shelby Dakota Prototype

FOTO: Bonhams