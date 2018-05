Pekelný stroj pro fanoušky terénu od značky Brabus

Většina pravověrných milovníků off roadů by prodala člena rodiny za to, aby mohla mít v garáži gigantický Mercedes-Benz G550 4x4^2. Je otázkou, co by museli udělat, aby mohli mít tohle auto upravené ještě od Brabusu.