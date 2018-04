fra, Novinky

Před víkendem prošlo médii vyjádření managera pro Mercedes-Benz X-Class Scotta Williamse, že i když jeho značka sdílí základ velkého pickupu s Nissanem Navara, to, co zákazníci Mercedesu budou mít vždycky navíc, bude šestiválcový turbodiesel. Ten pochází z dílny koncernu Daimler. Má výkon 190 kW a točivý moment 550 N.m. A ačkoli Nissan dodává techniku podvozku směrem k německému výrobci, zpátky na druhou stranu šestiválec nikdy nepůjde.

Mercedes-Benz X

FOTO: Mercedes-Benz

Volkswagen má okamžitou odpověď, má v nabídce naftový turbodiesel s šesti válci do V. Ten byl představen už v roce 2016 a my jsme ho i testovali. [celá zpráva]

Jenže jeho výkon je „pouhých“ 165 kW a točivý moment 550 N.m. A tak přijde silnější verze, která nabídne 190 kW a 580 N.m. Navíc to bude opravdu vrcholná verze, která nabídne kompletně nový výbavový stupeň. Bude pojmenována Aventura a vychází ze stejnojmenného konceptu, který jsme mohli potkat na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem minulý rok. Dostane hromadu nových prvků, a to jak vizuálních, tak i do výbavy. Příkladem budiž dvacetipalcová kola, sedačky s koženými potahy, bi-xenonové světlomety apod.

Volkswagen Amarok Aventura

FOTO: Volkswagen