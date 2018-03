mb, Novinky

Říká se, že vzdělávat by se měl člověk po celý život. V širším slova smyslu to platí jistě i o řízení, a to v jakémkoliv věku. S tímto smyslem vznikl projekt pojmenovaný Jedu s dobou, který umožňuje starším řidičům zdokonalit dovednosti za volantem.

Projekt je realizován Asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR. Pokud vám tento název nic neříká, jistě nejste sami - jednoduše řečeno, je to sdružení provozovatelů tzv. polygonů v České republice.

Projekt Jedu s dobou tedy bude probíhat na polygonech, v jejichž výbavě jsou kluzné fólie rovné i v zatáčkách, smykové desky či aquaplaningové vany. Všechna tato zařízení budou řidiči od 65 let věku mít možnost si vyzkoušet, a hlavně zdokonalit na nich své řidičské schopnosti.

Senioři bourají stále více, ovšem to kvůli stárnutí populace a růstu jejich počtu

„V souvislosti s (...) rostoucím počtem osob v seniorském věku roste i význam této skupiny s ohledem na bezpečnost silničního provozu. (...) Přitom se vzrůstajícím věkem narůstá nejen riziko vzniku škody z povinného ručení, ale také podíl nehod s úmrtím. Senioři ročně způsobí přibližně 80 smrtelných nehod a 170 nehod s těžkými následky. I proto Komise fondu zábrany škod zvolila kampaně zaměřené na seniory jako jedno z prioritních témat,” vysvětluje důvody, proč vznikl tento projekt, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek.

Čím se řidič-senior blíží 85. roku věku, tím roste riziko nehody. (Ilustrační foto)

FOTO: Profimedia.cz

Riziko nehody zaviněné seniorem dle grafu, který jsme měli možnost si na tiskové konferenci prohlédnout, roste zhruba od 63. roku věku, a to až do 84. roku věku čím dál rychleji. Dá se říci, že u lidí ve věku 80-85 let je riziko nehody dvojnásobné oproti šedesátiletým.

Přestože člověk v médiích občas vidí, že někdo najel na dálnici v protisměru, tyto případy nepůsobí dopravní nehody zas tak často. Podle plk. Tomáše Lercha, šéfa dopravní policie, bylo vloni takových případů 320, ale v nehody ústily jen jednotky z nich.

Lerch také uvedl, že jízda po dálnici v protisměru je doménou dvou skupin řidičů - těch, kteří řídí pod vlivem alkoholu, drog nebo léků, a právě seniorů. Podle předsedy Rady seniorů dr. Zdeňka Pernese je v České republice řidičů nad 80 let věku 195 614 a počet seniorů za volantem ve věku do 80 let je 424 741.

Kapacita není neomezená, své místo na školení je třeba si předem zarezervovat a už nyní místa údajně ubývají. Celkem může výcvikem projít 3 840 lidí. Kurzy budou probíhat po celé jaro a léto, první termíny jsou naplánované už na duben.

Během zhruba šestihodinového kurzu se účastníci dozví novinky v legislativě a projdou teoretickou přípravou, načež následují jízdy na polygonu. Pro ně je nejlepší, aby člověk přijel vlastním autem, které dobře zná - a se kterým se také případně na silnici může dostat do krizové situace.

Účastníci se budou učit ve vlastních vozech. Klidně i v Porsche Cayenne S (na foto z polygonu u Příbrami).

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Zmíněných osm polygonů leží v Sosnové, Vysokém Mýtě, Příbrami, Ostravě, Třinci, Mostě, Hradci Králové a v Jihlavě. Je možno je najít a své místo na školení si rezervovat na webu www.jedusdobou.cz.

„Chceme, aby k nám lidé přicházeli především rádi. Nikdo se nemusí obávat, že přijde o řidičské oprávnění, nebo že ho pošleme na zdravotní prohlídku,” mírní předem možné obavy Dalimil Frič, místopředseda Asociace.

Podobně liché jsou obavy ze zničení vlastního auta při jízdách na polygonu. Pokud se cokoliv stane, je za to dle Friče odpovědný instruktor. Případná oprava poškození vozu by byla hrazena z pojištění polygonu.

Projekt je financován z Fondu zábrany škod

Účast v tomto projektu je pro seniory zdarma. Tedy, „zdarma” - přispěli jsme na něj my všichni, kteří na své auto platíme povinné ručení. Projekt je financován z Fondu zábrany škod, do kterého pojišťovny každoročně odvádějí 3 % z peněz inkasovaných na povinném ručení.

Financuje se z něj obnova techniky složek integrovaného záchranného systému, ale také vzdělávací projekty - na ty jde 15 % odvedených peněz. Za rok 2017 to bylo 640 miliónů korun a „Jedu s dobou” jakožto jeden z projektů získal zhruba 6,1 miliónu korun.