Nápad zachytávat dešťové kapky a používat je následně v ostřikovačích je geniálně jednoduchý. Tento fígl získal první cenu v regionální soutěži pro mladé vynálezce a zalíbil se Fordu. Díky automobilce se nakonec dočkal realizace na skutečném voze (konkrétně modelu S-Max), zatím ale do sériové výroby tento vynález nezamíří. Zajímavé je, že tento zlepšovák napadl devítileté a jedenáctileté dítě. A jak na svůj originální vynález přišly?

„Lilo jako z konve. Voda byla všude – všude kromě nádržky ostřikovačů. Sestře i mně to přišlo vtipné a řešení se najednou zdálo docela samozřejmé. Stačí využít dešťovou vodu,“ řekl jedenáctiletý Daniel z německého Jülichu. „Nemohli jsme uvěřit, že to ještě nikoho nenapadlo,“ dodala devítiletá Tara.

Sourozenci Daniel a Lara Krohnovi

FOTO: Ford

Aby to sourozenci vyzkoušeli, rozebrali svou hračku - hasičské auto a čerpadlo společně s filtračním systémem namontovali na model auta v akváriu. „Fungovalo to fakt dobře,“ uvedly děti.

Ušetřily by se miliardy litrů vody



Řidiči podle výpočtů Fordu spotřebují na čistění skel ostřikovači v průměru 20 litrů vody ročně. Vzhledem k tomu, že na evropských silnicích jezdí 291 milionů aut, mohl by tento vynález každý rok ušetřit zhruba šest miliard litrů vody.

Jediný problém je v tom, že kapalina do ostřikovačů neobsahuje pouze vodu, byť je to její hlavní součást. Kromě parfémového emulgátoru jsou to v případě zimních směsí líh (ethanol) či methanol u levnějších variant a rovněž takzvané detergeny - povrchově aktivní látky. Stírat jenom vodou tak není tolik efektivní, řešením by bylo dolít pár deci kapaliny.