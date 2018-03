fra, Novinky

Největší indický výrobce traktorů a nákladních vozidel Mahindra chce rozšířit své výrobní kapacity v oblasti osobních vozů, a tak se snaží nabídnout nové modely. Partnera našla ve značce Ford. Ford zase chce snížit výrobní náklady, které jsou extrémně vysoké, a hlavně najít nová odbytiště.

Společný projekt bude jedno SUV, které pravděpodobně získá podvozek z Mahindry, karoserii dodá Ford, ovšem velmi pravděpodobná je i spolupráce s Pininfarinou. Vždyť tahle slavná karosárna byla nedávno koupena právě indickou společností.

Druhým společným vozem by měl být elektromobil. Tahle spolupráce bude asi hlavně o tom, že v Indii budou akumulátory výrazně levnější než v USA.

Do USA i Indie

Mahindra má eminentní zájem vstoupit na americký trh. K tomu by mohl Ford pomoct, ale popravdě řečeno, nemá na to zatím žádný model, který by tamní trh zaujal. Třeba malá Mahinda KUV (nejmladší a nejmodernější vůz, na úvodní fotografii) by určitě na severoamerickém kontinentu neuspěla. Nemluvě o dalších historizujících modelech, jako je Bolero. A tak se jeví spíš pravděpodobnější, že Mahindra se pokusí dostat do USA značku Ssang Yong, kterou po jejím krachu koupila a velkými investicemi ji vzkřísila. Dnes Ssang Yong nabízí celkem zajímavé vozy, které už přece jen nějakou šanci mají.

V nabídce indického výrobce jsou dnes perly jako Mahindra Bolero

FOTO: Mahindra

Ford má naopak zájem prodávat auta na indickém trhu, což je ovšem problém kvůli vysokým celním přirážkám. A tak společný podnik s Mahindrou umožní vstup značky na trh, který se dnes zdá být perspektivnější než třeba ten čínský.