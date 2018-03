ivi, Právo

Zkratka VTOL označuje vertikální vzlet a přistání, což je zásadní posun ve vývoji létajícího automobilu. Společně s tímto konceptem společnost vyvíjí také AeroMobil 4.0 STOL s krátkým vzletem a přistáním.

„Strategie výroby vícero modelů vozidla znamená, že cestování ve městech dokážeme zabezpečit AeroMobilem 5.0 VTOL a mezi městy s AeroMobilem 4.0 STOL. Naše strategie řeší hlavní omezení alternativních koncepcí VTOL, které jsou vázány k vyhrazeným přistávacím plochám,“ vysvětlil spoluzakladatel AeroMobilu Juraj Vaculík ve stanovisku zaslaném Novinkám.

AeroMobil 5.0 VTOL (koncept, 2018)

FOTO: AeroMobil

Koncept 5.0 VTOL pohání dva elektrické rotory určené pro vertikální vzlet, podobně jako u vrtulníku. Pohonný systém je doplněný horizontálním pohonem, který zabezpečuje další tlační vrtule.

Do AeroMobilu by se měly pohodlně vejít čtyři osoby. Balistický záchranný padák by měl unést celé vozidlo.

FOTO: AeroMobil