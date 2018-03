mb, Novinky

S-Tronic je dvouspojková převodovka. To znamená, že převody samotné vypadají jako u manuálu, jen mezi motorem a převodovou skříní pracují dvě vícelamelové souosé spojky. Zkraje videa se můžeme dobře podívat právě na ně.

Vidíme také diferenciál a jeho výstupní hřídele, ke kterým jsou v autě připojeny poloosy. Všimněte si, jak velký rozdíl je v rychlosti otáčení spojek a výstupních hřídelí diferenciálu.

V10 má rozvod DOHC, tedy dvě vačkové hřídele v každé hlavě válců. I tyto hřídele se samozřejmě otáčejí a otvírají ventily, jako by to dělaly za typického provozu. Jen tady se na to můžeme podívat díky průhlednému víku ventilového ústrojí.

Na druhém konci motoru byl „otevřen” i jeden z válců. Barevná světla ukazují, co se zrovna děje - modrá značí sání, bílé bliknutí je zážeh svíčky a červená ukazuje výfuk. Desetiválec je atmosférický, takže výfukové svody nekončí u turbodmychadla, nýbrž u vývodu dále ke katalyzátorům.