Pokud jste o automobilce jménem Lvchi neslyšeli, jistě nejste sami. Na ženevském autosalonu tato čínská firma odhalila svůj první model. Jmenuje se Venere a zmínka o něm byla už v nultý den autosalonu, když se nám podařilo ukořistit fotku auta částečně pod plachotu. Jen jsme ještě nevěděli, že to je Venere.

Italsky pojmenované čtyřdveřové auto je konceptem – v tiskové zprávě slovo „koncept“ nezaznělo, ale podívejte se na detaily, tohle je určitě koncept – elektromobilu, který má čtyři motory, dva na přední a dva na zadní nápravě. Celkový výkon je 1 006 koní a 1 540 Nm. Díky tomu se na stovku údajně dostane za 2,5 vteřiny, a to i přes váhu 2,1 tuny.

Lvchi Venere

FOTO: Lvchi Auto

Zadní dveře Venere se otvírají proti těm předním a vůz nemá B-sloupek. Vypadá to krásně, ale je to další indicií, že se díváme na koncept, nikoliv na hotový vůz. Nejzajímavější jsou ovladače na volantu. Jsou to dotykové displeje a kromě standardních ovladačů, které by člověk na volantu čekal, tu vidíme i blinkry.

Lvchi Venere

FOTO: Lvchi Auto

Lithium-ionové baterie mají kapacitu 100 kWh a podle tiskové zprávy na ně Lvchi Venere ujede „více než 652 km“. Maximálka má být 286 km/h, na elektromobil poměrně vysoké číslo. Samozřejmě že onen 652 km dojezd bude reálný jen s lehkou nohou, ale se spotřebou u konvenčních aut to je velmi podobně.

Venere má být podle tiskové zprávy „první plně elektrickou limuzínou s výkony supersportu“. Šéf firmy Xiangyin Wang sdělil: „Máme detailní plán, jak patřit k nejznámějším výrobcům elektromobilů. Venere je způsob, jakým se prezentujeme světu.“