Po internetu už kolují hromady fotek zamaskovaného a testovaného Volva V60. Očekává se od něj hodně.

Zmíněné kombi by mělo znovuoživit trh s tímto druhem karoserií, drtivou většinu dodnes zabírají terénní SUV. Volvo implementuje vzhled podobný ostatním řadám značky, jako je XC90 a proloží to tradiční dlouhou karoserií s velkým kufrem.

Takto dnes vypadá větší sourozenec - Volvo V90.

FOTO: Volvo

Základ bude postaven na architektuře podvozku označovaného jako SPA, tedy univerzální platformě vyvinuté pro více řad. Pod kapotou budou samozřejmě jen čtyřválce, ovšem zatím blíže nespecifikované.

Volvo se ovšem netají tím, že stěžejním artiklem by měl být hybridní pohon, který by byl připojitelný do zásuvky. Výkon takového agregátu by šplhal až někam ke 300 kW.

Volvo V60

FOTO: Volvo

Počkejme si tedy do středy příštího týdne na skutečné informace, zatím si vychutnejme video, které na vůz dostatečně láká.