Pod kapotou je agregát s označením 1,4 TSI nabízející výkon 92 kW/125 koní. Automobilka uvádí zrychlení 0–100 km/h za 8,8 sekundy a nejvyšší rychlost 203 km/h. To nejsou kdovíjak oslnivé hodnoty, v rámci fabie je to ale jediný model, jehož maximální rychlost se přehoupne přes 200 km/h. A zrychlení na „stovku” také žádná jiná fabie nemá lepší.

A kolik za to škodovka chce? V Česku 474 900 korun. To není úplně málo, s ohledem na vyšší výkon, jistou exkluzivitu danou tím, že jde o limitovanou edici (do prodeje jde pouze 1300 kusů) a „plnou palbu”, to ale není zase tolik. Ceník - mimochodem pro tento model samostatný - je totiž nastavený tak, že se nedoplácí za žádnou komfortní či bezpečnostní výbavu.

Limitovaná edice vozu Škoda Fabia

FOTO: Škoda Auto

Všechny položky v základu



Vše už je v základu. Znamená to mj. kompletní bezpečnostní výbavu, 17palcová litá kola, polepy, černě lakovanou střechu, zadní spoiler, automatickou klimatizaci, hliníkové kryty pedálů, bezklíčové odemykání a startování nebo multimediální systém s 6,5palcovým displejem. Kola Škoda nabízí pro tento model kromě bílé také v černém nebo zeleném provedení (bez příplatku).

Nějaká negativa? Pokud pomineme schované koncovky výfuku, což by asi až tak nevadilo, není možné zvolit přímo řazenou převodovku. Jedinou volbou je sedmistupňové DSG, a to je u malého sportovně laděného auta vždy špatně. U minulé generace na to doplatila Fabia RS, která se nabízela rovněž výhradně s dvouspojkovou převodovkou a jež kvůli malým prodejům neměla nástupce.