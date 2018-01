Nedělejme si iluze, že půldruhé minuty dlouhý klip je něčím jiným než chytrou reklamou na Porsche, respektive Panameru kombi. Ale natočen je velice umně, dívá se na něj jako na povedený akční snímek. Byť té akce tam nakonec v nedělním ránu opravdu mnoho není.

A o co přesně šlo? Britská společnost Baird & Co, jeden z největších obchodníků s drahými kovy, potřebovala převézt celkem 24 zlatých cihel. Každá má hmotnost 12,5 kilogramů a je velká zhruba jako běžná stavební cihla. Vzácný náklad je naskládán do dřevěných beden a umístěn do tří Panamer Sport Turismo - modré, červené a bílé.

Auta se v neděli v 11 hodin dopoledne vydala na 2kilometrovou cestu, jež jim zabrala čtyřicet minut. Celou akci kontroluje ze vzduchu vrtulník, kolonu doprovázejí policisté na motocyklech. Ostatně, podívejte se sami.