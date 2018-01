Dieselgate, extrémní požadavky na čistotu exhalací v některých státech, tvrdé podmínky pro automobilky v budoucích letech – to vše zapříčinilo, že v USA se během několika let dočkáme opětovného návratu k benzínovým motorům. Mercedes je první. Ola Kallenius, člen vedení koncernu se zodpovědností za vývoj nových vozidel, oznámil během autosalonu v Detroitu, že Mercedes ustoupí od naftových motorů a jediným vozem s ním bude dodávka Sprinter. „Nafta nezapadá do našeho portfolia ve Spojených státech. V Evropě je mnohem lepší,“ řekl Ola Kallenius.

Podobný krok se očekává i u dalších značek, především pak u těch z koncernu VW. Ty to ale bude bolet mnohem víc, protože do reklamy o hodnosti naftových motorů dali před kauzou Dieselgate ohromné peníze a také větší část jejich prodejů byla právě s naftovými motory. Nebyla sice tak extrémní jako v Evropě, ale Mercedes v nejlepších měsících prodal pouze 3 % aut s naftovým motorem.

V USA dnes jezdí na naftu jen několik málo modelů. Jsou to většinou velké pickupy, jako jsou RAM 1500, Ford F-150 nebo Chevrolet Collorado. Nově třeba přibude nafta do Jeepu Wrangler. Osobní vozy americké a japonské provenience ale většinou pohánějí benzínové motory.

Pokud si říkáte, že tento trend je americký a nás nemusí zajímat, tak je třeba říct, že už několik značek prezentovalo svůj zájem prodávat auta bez naftových motorů i v Evropě. Průkopníkem je například Volvo, které už oficiálně oznámilo, že nebude dále vyvíjet diesely a že je postupně nahradí hybridními pohonnými jednotkami s benzínovým motorem.