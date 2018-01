Firem, které nabízejí rest-mod, je žalostně málo. Ono totiž tohle udělat chce nejen nadšení, ale opravdu velké zkušenosti, protože se nejedná jen vyleštění plechů. Tady je třeba přestavět vlastně všechno. Velmi často jde prakticky o přesun staré karoserie na kompletně nový podvozek.

Jensen Chieftain

FOTO: Jensen

Jensen je jednou ze světových firem, která tohle zvládne. Ostatně už má dlouhá léta praxe s vozy Jaguar a Land Rover. A tak vznikl Jensen Chieftain. Starý klasický Range Rover z roku 1970 přesunul své zrenovované plechy na podvozek Land Roveru Discovery třetí generace. Takže má dokonce i vzduchové odpružení. To u originálu určitě nebylo.

Interiér je prakticky totožný. Jen odborníci si všimnou, že někde chybí plasty, protože jsou potažené kůží. Samozřejmě velmi luxusní kůží. Ale není třeba být odborník na to, že vestavěná navigace do vozu ze sedmdesátých let nepatří.

Jensen Chieftain

FOTO: Jensen

Jensen Chieftain

FOTO: Jensen

Pod kapotou je samozřejmě nový agregát. Ale budete se divit – není z Land Roveru ani Jaguaru. Jde o vidlicový osmiválec z Cadillacu CTS-V o objemu 6,2 litru. S přeplňováním kompresorem vykazuje výkon 412 kW (560 koní). Od GM pochází i šestistupňová automatická převodovka a rozvodovka pro pohon 4x4. Neznáme ovšem cenu vozu. Rozhodně nebude lidová.