Pokud jste někdy byli v automobilce a viděli jste automatizovanou linku, pak jste si jistě všimli dlouhého lana, které většinou bývá na každém pracovišti. Jde o jakousi záchrannou brzdu, když daný pracovník něco nestíhá, nebo objeví chybu. Jenže každé zatažení za brzdu znamená ztrátu peněz. Každý nedodaný díl tři kroky navíc… To všechno jsou věci, které stojí peníze.

Audi teď ukázala zajímavou statistiku. Tamější zaměstnanci totiž pro firmu nejsou jen zdrojem výdajů, ale také prostředníky mnohdy výrazných úspor. Za rok 2017 zaměstnanci ušetřili automobilce 133 miliónů eur tím, že u práce přemýšleli. Respektive si při práci všímali drobností a aktivně mysleli na to, jak lze co vylepšit. Značka má totiž už padesát let jisté speciální schéma pro zaměstnance, které je od roku 1994 zahrnuto do programu „Myšlenky“. Nápady a podněty zaměstnanců totiž rozvíjejí celý systém výroby. Myšlenky se opravdu prolínají všemi patry automobilky a každý do nich může přispět. Všechny jsou přečteny, zhodnoceny a ty nejlepší skutečně naplněny.

Dva učni například navrhli nové značení zelených a červených zásuvkových klínů pro ulehčení při montáži zásuvek a zároveň snížili případy zneužití nástroje. Údržbář si všiml, že ventilace běží v budově v Ingolstadtu ve dne i v noci. Upozornil na to a po úpravě časování bylo v roce 2017 ušetřeno na nákladech 100 tisíc eur. V oddělení jakosti zase přišli na to, jak se dají rychleji změnit měřidla, když se kontroluje kvalita vyrobených dveří. Z 34 stáhli čas na 18 minut. Tím ušetřili každý rok 200 pracovních hodin, které mohou věnovat jiné činnosti.

A firma si těchto nápadů opravdu cení. Doslova. Pokud inovaci z programu využije, zaplatí svému zaměstnanci odměnu, která se odvíjí od výše úspor, které tím firma získá.