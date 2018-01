Posedlost měřenými časy na Severní smyčce Nürburgringu jsme na Novinkách rozporovali už před léty. Na jednu stranu je sice důležité, že auto, se kterým chcete jezdit na závodní okruh, funguje i na tom nejnáročnějším, jenže rozdíl v řádu desetin sekundy není podle našeho názoru důležitý. Pokud nejezdíte závody.

Navíc neexistuje jednotná metodika, všechny zveřejňované časy jsou tak do značné míry spíše informací o tom, jak kvalitního jezdce daná automobilka měla.

Nahlas o tom začal mluvit Albert Biermann, šéf vývoje automobilek Hyundai a Kia, který třicet let pracoval pro BMW a podílel se na ladění podvozků mnoha modelů divize M.

Hyundai Veloster N (2018)

FOTO: Hyundai

„Vyvinuli jsme auto pro zábavu, pro pěkné náročné horské silnice nebo pro závodní dráhu. Nezajímáme se ovšem o čas zajetých kol, protože pak je jinak nastavená aerodynamika a podvozek. Profesionální řidič bude rychlejší, ale nebude to tak zábavné,” uvedl pro časopis Road & Track.

Je u sportovních aut nejdůležitější zábava?



„Naše auto by mělo být dostupné," dodal Biermann. „Nemusíte být vysoce kvalifikovaní, vysoce výkonní řidiči, abyste se bavili v N modelu. Na závodní trati si užijete, ale nebude to nejrychlejší auto,” přiznal Albert Biermann.

Hyundai při vývoji trávil měsíce laděním podvozku na Nürburgringu, kde má i svou základnu. Přesto nezveřejnil čas, za který jeho model i30 N obkroužil bezmála 22 kilometrů dlouhou Severní smyčku. Možná by měl o trochu horší čas než Golf GTI, o kterém Biermann prohlásil, že není tak zábavný jako i30 N, ale bylo by to důležité? Odpovězte si sami.