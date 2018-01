Není ale žádným tajemstvím, že značka Lexus má hned dva velké vozy na vysokém podvozku. SUV je spíš model RX, terénnější je pak LX (u nás není k dostání). Ten druhý není nic jiného než předělaná Toyota Land Cruiser. A tak se nemůžeme divit, že tohoto vozu se neprodá zrovna hodně. Proto tu je LF-1 Limitless. Auto, které je o kousek větší než RX (na délku má víc než pět metrů), ale zase není tak velké jako LX (třeba na výšku má pouhých 1,6 metru). Takže kdyby na to přišlo, nahradit může hned obě řady. Ostatně stačilo by přidat pár centimetrů na délku, dvě sedačky do kufru a hned tu je auto opravdu velké a opravdu zvláštní.

Ano, design auta je opravdu dost zvláštní. Známe auta trochu „zamračenější”. Známe vozy tvářící se jak soustředěný závodní jezdec. Ale zde tenoučká světla zahnutá nahoru doplňují tenoučké blinkry zahnuté dolů. Ostré hrany jsou doplněné přímo skulpturálními oblinami A ta maska… I Audi se svou gigantickou Space Frame má co dělat.

Pokud čekáte, že vám prozradíme, co je pod kapotou, tak vás zklameme. Bohužel o tom není v tiskové zprávě ani na prezentaci v rámci autosalonu v Detroitu žádná zmínka. Ale předpokládáme, že půjde o hybridní pohon.

Ovšem zajímavý je interiér, kde bychom si dokázali dost dobře představit, že za rok by právě tohle mohl být u značky Lexus standard. Každý ze čtyř cestujících má před sebou vlastní monitor, na kterém se zobrazují různé údaje. Samozřejmě že nejvíc jich má řidič, ale i všichni ostatní se mohou přesvědčit, jak je nastavená klimatizace (a upravit si ji), jaký je nastavený režim jízdy, jak rychle auto jede. A samozřejmě si přehrát hudbu a video.

