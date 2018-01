O tom, jak startují benzínová nebo dieselová auta v zimě, máme všichni poměrně dobrou představu. Zejména tedy o tom, že zima klade větší nároky na autobaterii, pročež se hodí v zimě vozit startovací kabely, kdyby člověk sám, nebo někdo jiný, potřeboval pomoc.

Auta, která k pohonu nějakým způsobem využívají elektřinu, na tom ale mohou být jinak. Proto je jednou z otázek, která se k elektrifikovaným automobilům váže, jak zvládají tuhé zimy.

Mrazicí box držel C-HR po 24 hodin v teplotě -20 °C.

FOTO: Toyota UK

Britské zastoupení Toyoty zkoušelo, jak se bude chovat model C-HR, když ho nechají v mrazáku. Doslova, ne po částech - na 24 hodin tak byla Toyota C-HR zavřena do speciálního mrazicího boxu, ve kterém byla teplota -20 °C.

Během testu byl vůz pravidelně poléván vodou, na karoserii tak měl po chvíli poměrně tlustou vrstvu ledu. Nejsme si jisti, nakolik mohlo něco takového ztížit práci pohonnému ústrojí, možná to bylo jen pro efekt, ale to nechme stranou.

Tisková zpráva vypichuje „malebný efekt tání ledu”.

FOTO: Toyota UK

Podstatné je, že C-HR byla po konci testu schopna bez problémů vyjet z mrazáku vlastní silou. A protože podobná auta využívají k jízdě primárně elektřinu, troufneme si odhadnout, že vůz vyjel po vlastních na elektřinu, bez běžícího spalovacího motoru.

Co bohužel nevíme, je, jak to vypadalo s dojezdem na elektřinu před započetím testu a po jeho skončení - jak a zda vůbec se změnilo číslo, které vůz ukazoval na displeji. Z tiskové zprávy se však dozvídáme, že Toyota zaručuje bezproblémovou jízdu v hybridním autě až do třicetistupňových mrazů, minus dvacet by tedy nemělo představovat problém.